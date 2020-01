Auf die Frage eines Zuhörers während einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Muscatine in Iowa antwortete Biden am Dienstagabend, er hätte gerne Barack Obama als Verfassungsrichter und seine Frau Michelle als Vizepräsidentin, sollte er ins Weiße Haus einziehen. „Ich meine, das sind sehr qualifizierte Leute. Sie sind beide ordentlich und ehrenwert“, streute der 77-Jährige dem ehemaligen First Couple Rosen.