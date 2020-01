Unsichere Zukunft für spanische Arbeiter in Gibraltar

„Für mich ist allerdings klar, dass wir spanischen Arbeiter die Folgen eines harten Brexit noch stärker spüren würden als die Gibraltarer“, so Salvador Molina, Vorsitzender des Verbands spanischer Arbeiter in Gibraltar. Eigentlich gehörten die spanischen Arbeiter, die in Gibraltar wöchentlich in Pfund ausgezahlt werden, schon jetzt zu den großen Brexit-Verlierern, da ihre Kaufkraft durch den Verfall der britischen Devisen deutlich abgenommen habe, so Molina.