Beamte der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol schauten sich auf der Kontrollstelle in Going am Wilden Kaiser einen von einem 35-jährigen Polen gelenkten Klein-Lkw am Mittwochnachmittag genauer an. „Bei einer Wiegung des Fahrzeuges wurde bei einem erlaubten Gewicht von 3500 Kilo ein Gesamtgewicht von 7900 Kilo festgestellt, also doppelt so schwer wie erlaubt“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Klein-Lkw war mit Spanplatten geladen. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer Ab- bzw. Umladung untersagt. Der Lenker und der Zulassungsbesitzer werden angezeigt, eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.