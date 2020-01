Neben Nudeln und Kartoffeln zählt Reis zu den beliebtesten Beilagen in Österreich. Die kleinen weißen Körner haben es in sich: Sie stecken voller gesunder Nährstoffe, gelten als Sattmacher und sind zudem noch sehr lange haltbar. Ob Rundkorn-, Vollkorn- oder Langkornreis, wer möglichst viele verschiedene Reissorten in seinen Speiseplan einbaut, tut seinem Körper etwas Gutes.