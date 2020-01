Drazan sieht sein Engagement in der Messestadt als eine große Chance - auch wenn es überhaupt nicht geplant war. „Eigentlich hätte ich selber nicht damit gerechnet, das ist jetzt alles innerhalb einer Woche über die Bühne gegangen. Aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat!“, sagt der gebürtige Wiener. Und sein Knie sei endlich wieder einsatzbereit, erklärt er erleichtert. „Ich habe seit Anfang Januar wieder alle Mannschaftstrainings in Vaduz gemacht und es fühlt sich gut an. Ob ich für Dornbirn schon im nächsten Testspiel am Samstag eingesetzt werde oder erst im darauffolgenden, werden wir sehen.“