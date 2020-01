Zuckerberg will Facebook-Positionen offensiver vertreten

Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg kündigte an, er wolle die Positionen des Online-Netzwerks offensiver vertreten. „Mein Ziel für das nächste Jahrzehnt ist es nicht, gemocht, sondern verstanden zu werden“, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten. „Damit man Vertrauen gewinnen kann, müssen die Leute wissen, wofür man steht.“