720 Punkte für die Weltrangliste, Dominic festigt Platz vier in der Weltrangliste, rückt den Top 3 näher. „Wie er sich in den entscheidenden Phasen präsentiert hat“, schwärmte Papa Wolfgang, „kann man nicht hoch genug einschätzen. Auf so einer Bühne Nadal zu schlagen, ist schlicht genial.“