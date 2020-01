Jakob Pöltl ist am Mittwoch beim 127:120 der San Antonio Spurs über Utah Jazz in der National Basketball Association bester Rebounder und Passgeber seines Teams gewesen. Der Wiener packte acht Mal an den Brettern zu und verteilte - ebenso wie DeMar DeRozan - fünf Assists. Zudem verbuchte er vier Punkte und einen blockierten Wurf in 22:25 Minuten auf dem Parkett.