Bereits am Mittwoch hatte der Asiatische Fußballverband (AFC) die Spielansetzungen in der Champions-League-Gruppenphase verändert. Die Heimspiele der vier chinesischen Klubs im Februar und März werden neu angesetzt, sie müssen nun zunächst auswärts antreten. Shanghai SIPG erreichte die Gruppenphase nach einem 3:0 im Play-off-Spiel gegen den thailändischen Verein Buriram United, das am Dienstag als Geisterspiel ohne Publikum ausgetragen wurde, um das Infektionsrisiko zu verringern.