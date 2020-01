Dieser Spaziergang mit seinem Opa wird Paul Stundner wohl ewig in Erinnerung bleiben, denn der Fünfjährige wurde in Krems zum großen Helden. Er bemerkte Rauch in einer Müllinsel und überzeugte seinen Opa, unbedingt nachzusehen, woher dieser kommt. Zum Glück: In einem Restmüllcontainer loderten die Flammen.