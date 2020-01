Wie erst jetzt bekannt geworden ist, waren im vergangenen Sommer Büros der Vereinten Nationen in Wien und Genf Ziele von Hackerangriffen. „Die Zuordnung einer IT-Attacke bleibt vage und unsicher, also sind wir nicht in der Lage, einen speziellen Angreifer auszumachen, aber es war mit Sicherheit eine sehr gut ausgestattete Attacke“, sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch.