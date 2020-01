Die Unbekannten brachen laut Polizei am Mittwoch in ein durch das Küchenfenster eines Hauses in Salzburg-Riedenburg ein. Dabei rafften die Einbrecher Gold- und Modeschmuck und durchsuchten das ganze Haus. Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte ebenfalls in ein Einfamilienhaus in Salzburg-Straßwalchen ein. Was dort gestohlen wurde steht laut den Ermittlern noch nicht fest. In beiden Fällen ist die Schadenshöhe nicht bekannt.