Der Fußgänger (32) war am Mittwoch gegen 18 Uhr in Oberndorf im Flachgau auf dem Schutzweg bei der Kreuzung der Nußdorfer Straße und der Salzburger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ihn dort ein Autofahrer (19) aus dem Flachgau an. Dabei wurde der Fußgänger an der Hüfte verletzt. Die Rettung brachte den 32-Jährigen in das Krankenhaus Oberndorf.