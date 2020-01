Liverpool hat am Mittwoch in der englischen Fußball-Premier-League den 15. Sieg in Folge gefeiert. Die „Reds“ gewannen das Nachtragsmatch der 18. Runde auswärts gegen West Ham United durch Tore von Mohamed Salah (35./Elfmeter) und Alex Oxlade-Chamberlain (52.) mit 2:0 und liegen damit in der Tabelle 14 Runden vor Schluss 19 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City.