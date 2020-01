2021 wird es demnach in der Hallen-Saison eine EM und eine WM geben. Für Anfang März ist derzeit die Hallen-EM in Torun geplant. 14 Tage später könnte es dann vielleicht die WM in Nanjing geben. Ein derartiges Meisterschafts-Doppel ist keine Novum. Zweimal schon hatte es im selben Winter einen derartigen Doppelschlag gegeben - und zwar 1987 in Lievin (EM) und Indianapolis (WM) sowie 1989 in Den Haag (EM) und Budapest (WM).