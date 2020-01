„Er schaute mit starrem Blick durch mich durch“

Wie so oft war der seit Jahren psychisch beeinträchtigte Mann in seiner Rechtsanwaltskanzlei mitten im Zentrum der Landeshauptstadt aufgetaucht, um sich etwas Taschengeld zu holen. Termin hatte er aber keinen und so wollte ihn die Sekretärin vertrösten. „Er hatte einen starren Blick, schaute durch mich hindurch - und da habe ich auch schon einen Schlag gespürt und lag am Boden“, schilderte das Opfer. Sekunden später war klar: Es war nicht die Faust des Mannes, sondern er hatte mit einem vorher nebenan gekauften Küchenmesser zugestochen. „Ich habe ihr deshalb in die Wange gestochen, weil das das relativ Harmloseste ist“, so der Betroffene ungeniert, „ein guter Chirurg kann das mit drei Stichen nähen“.