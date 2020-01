In den zwei Vorjahren wurden rund 705.000 € an Landeszuschüssen an Tirols Nahversorger ausgeschüttet. Da diese laut LR Zoller-Frischauf „die regionale Kreislaufwirtschaft stärken“, wurden auf ihre Initiative hin die maximal möglichen Zuschüsse für Investitionen von 30.000 auf 60.000 und die Nahversorgerprämie von 10.000 auf 20.000 Euro verdoppelt. Stefan Mair, Obmann des Tiroler Lebensmittelhandels: „Diese zusätzlichen Mittel sind mehr als gut investiert. Der Lebensmittelhandel leistet einen wichtigen gesellschafts- und sozialpolitischen Beitrag.“