Auf der Bühne versuchen Sie auf humoristische Weise in Sachen Schulleben aufzuklären. Was ist das Schwierigste am Lehrerdasein?

Das größte Problem, mit dem sich die Lehrer in den letzten Jahren herumschlagen mussten, ist das Smartphone. Es lenkt die Schüler zu sehr ab und sorgt für ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ein Handyverbot in den Schulen, wie es in Frankreich praktiziert wird, würde ich sehr befürworten.