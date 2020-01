Der Gestaltungsbeirat der Stadt Salzburg hatte in den vergangenen Tagen jede Menge zu tun. Acht größere Projekte wurden bei Lokalaugenscheinen genau unter die Lupe genommen – darunter die geplanten 500 neuen Wohnungen in der Lanserhofsiedlung, die Siedlung am Dossenweg und die neue Hofer-Zentrale.