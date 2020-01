Seit dem Rauswurf von Damir Canadi in Nürnberg im November stand der „Ländle-Staubsauger“ aber meist unbenutzt im Eck. War Jäger unter seinem Landsmann endlich zum Stammspieler aufgestiegen, so pfiff Canadi-Nachfolger Jens Keller in der Regel auf den „Ösi“. Und so war Jäger wie schon in den zwei Jahren zuvor beim „Club“ weg vom Fenster.