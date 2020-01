Das Einzelfinale wird ebenfalls in der Wiener Expedithalle in Szene gesetzt und ist am Sonntag, den 2. Februar ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen. Der Sky Stream kann auf www.skysportaustria.at/live/ sowie YouTube, Facebook und in englischer Sprache auf Twitch verfolgt werden



Zuseher dürfen sich somit am Final-Wochenende auf über zehn Stunden eBundesliga in gewohnt hochwertiger Sky Qualität freuen.