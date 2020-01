Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX treibt seinen Plan eines Weltraum-gestützten Internets weiter voran. Am Mittwoch ist zum bereits vierten Mal eine Rakete mit 60 Mini-Satelliten an Bord ins All gestartet. Damit sind nun 240 solcher Satelliten platziert. In der Endausbaustufe sollen es gar 42.000 davon sein, die das weltumspannende Satellitennetzwerk „Starlink“ bilden.