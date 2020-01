Im Bahnhofsviertel sollen wieder die Bagger auffahren: Die Volksbank Salzburg will ihr „C-Haus“ in der Saint Julien Straße nun doch neu bauen – 2010 wurde das Projekt erstmals genehmigt! „Die Zeit hat uns überrollt, jetzt wollen wir unser Vorhaben in kleinerem Rahmen umsetzen“, berichtet Bank-Direktor Otto Zeller.