Für den Trassenverlauf der Freileitung am Pichlberg östlich der Glocknerstraße müssen ebenfalls Bäume fallen. Aufmerksame „Krone“-Leser bemerkten bereits erste Rodungsmarkierungen an den Stämmen. Kritisch beäugen sie auch, dass die Freileitung mit 85 Meter hohen Masten die historische Großglocknerstraße überqueren soll. „Zell am See bekommt ein neues Panoramabild. Masten statt Wald“, blickt Hermann Oppelland den Arbeiten pessimistisch entgegen und solidarisiert sich mit den Freileitungsgegnern in Bad Vigaun. „Auch wir werden gegen die geplanten Rodungen demonstrieren“, versichert der Anrainer. Die Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße – früher einer der größten Projektgegner – stimmte vergangenen Herbst den Ausgleichszahlungen der APG zu. Bürgermeisterin Barbara Huber (ÖVP) verwies damals auf die rechtsgültige Baugenehmigung.