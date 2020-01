Über die Herausforderungen des Klimawandels für den Wintertourismus debattierten die Landtagsabgeordneten am Mittwoch auf Antrag der Grünen in der aktuellen Stunde. Während für Josef Scheinast (Grüne) klar ist: „Die höher, schneller, weiter-Maxime hat ausgedient!“, lobt die ÖVP den Tourismus für bereits gesetzte Maßnahmen. „Im Wintertourismus entfallen etwa 75 Prozent des CO2-Ausstoßes einer Urlauberwoche auf die An- und Abreise, nur fünf bis acht Prozent auf Beschneiung und Liftbetrieb“, hielt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) fest. Die Neos sehen die Chance in elektrisch betriebenen Pisten-Fahrzeugen.