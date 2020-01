Der Preiskampf am Fleischmarkt wird immer härter: Während die Auflagen für Tierwohl bei uns streng sind, überschwemmt immer mehr Billigfleisch von Brasilien bis Holland unseren Markt. Das nur vermeintlich echte Wiener Schnitzel ist in Wahrheit meist „made in Holland“. Größtes Problem sei ausländische Qualität im Wirtshaus, sagen Produzenten und fordern Kennzeichnung.