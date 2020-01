Wie viel Sozialhilfe ist ein Kind in einer größeren Familie in Oberösterreich „wert“? Das bleibt auch nach der Aufhebung der sehr regressiv gestalteten Kinderstaffel im Bundesgesetz umstritten. ÖVP und FPÖ wollen in Oberösterreich einen „Mindestschutz“ von heuer 110,10 € einziehen. Die SPÖ will mindestens 184 Euro.