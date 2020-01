Warum eigentlich?

Weil den Menschen die Bedeutung von Beziehungen nicht bewusst ist. Sie wissen nicht, welches Potenzial da schlummert. Dass das aber Energieaufwand bedeutet, ist klar. Schauen Sie. Früher gab es die gute Nachbarschaft. Da hat jeder auf den anderen geachtet, jeder war für den anderen da. Heute leben wir in der Hallo-Zeit. So oft hört man dieses inhaltslose Hallo zur Begrüßung. Mehr kommt da nicht. Diese flachen Beziehungen steigen einfach. Und das hat auch einen großen Anteil daran, dass die Depressionserkrankungen so dramatisch zunehmen.