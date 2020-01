Mit einem Brot in Form eines American Football hat die Geschichte von Eat the Ball begonnen. Jetzt macht das in Asten ansässige Unternehmen den nächsten Schritt: Die von Michael Hobel gegründete Brot-Marke ebnete sich mit einem neuen Produkt den Weg in die Frischetheke der Handelskette Merkur: mit dem Eat-the-Korn-Weckerl in Form einer Ähre.