Der Widerstand gegen den Bau einer 380-kV-Freileitung wächst in Salzburg von Tag zu Tag. Wie berichtet, ketten sich bereits Menschen an Bäume an, um die riesigen Masten doch noch zu verhindern. Auch in Oberösterreich sind drei Regionen wegen dem Bau von 110-v-Freileitungen unter Strom.