Kein Ende der Krise in Sicht: Der ehemals größte Flugzeugbauer der Welt hat am Mittwoch einen tiefroten Geschäftsbericht vorgelegt. Im vergangenen Geschäftsjahr fiel ein Verlust von 636 Millionen Dollar an. Im Vorjahr hatte der Airbus-Rivale noch 10,5 Milliarden Dollar verdient. Angesichts der immensen Probleme mit dem Unglücksjet 737 Max rechnet Boeing inzwischen mit Sonderkosten von mehr als 18 Milliarden Dollar.