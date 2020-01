Blumen der Commonwealth-Nationen sogar auf Hochzeitskleid gestickt

In ihrer Zeit als „Commonwealth Youth Ambassadors“ hatten Harry und Meghan die Aufgabe, junge Menschen in den Ländern des Britischen Commonwealth dabei zu unterstützen, die Probleme der nächsten Generation anzugehen. Diese Aufgabe war ihnen offenbar sehr wichtig. Meghan ließ sogar die Blumen aller 53 Commonwealth-Nationen in ihr Hochzeitskleid sticken.