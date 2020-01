Mittlerweile lebt Herzogin Meghan nach ihrem Ausstieg aus dem Königshaus Anfang Jänner aber wieder in Nordamerika. Sie und Prinz Harry wollen vorerst mit ihrem Sohn Archie in Kanada leben und sich dort ein vom britischen Königshaus unabhängiges Leben aufbauen. Da dürfte sich wohl eine Gelegenheit ergeben, dass die beiden ihre Freundschaft auffrischen. Besonders, da Chopra sich in Interviews immer wieder positiv über ihre Freundin äußert.