Junger DJ: Mit Charlie Armstrong zum Chart-Stürmer

Martin van Lectro ist einer der aufstrebenden jungen DJs, der in Wien aber auch in diversen Bundesländern auflegt. Seine neue Single „Run“ ist seit Freitag draußen und wurde direkt am Samstag in das Musikprogramm von mehreren österreichischen Radiosendern aufgenommen. Seitdem läuft der Hit auf Rotation - was so viel bedeutet wie ein bis zweimal täglich. Kein Geringerer als Charlie Armstrong, der Neffe von Jazz Legende Louis Armstrong hat bei dem vermeintlichen Chart-Stürmer mitgewirkt. Nach seinem letzten Erfolg mit Guetta-Sänger Chris Willis ist dies der nächste Clou des jungen DJs. Wieso, weshalb warum? City4U bat Martin zum Interview: