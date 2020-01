Bei der Jahrespressekonferenz des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) am Mittwoch in der Stadt Salzburg zeigte sich Präsident Andreas Ermacora hoffnungsvoll, dass in den Behörden- und Gerichtsanhängigen Verfahren gegen die Erschließungsprojekte entschieden wird. Ermacora ortete ein Umdenken seitens der Politik und Bevölkerung beim Thema Natur- und Umweltschutz. „Der Alpenverein setzt sich weiter dafür ein, massive Erschließungen wie in Tirol hintanzuhalten.“