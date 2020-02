30 Prozent der Teenies wollen nur berühmt werden

Selfies tödlicher als Haie

Fünf Mal so viele Menschen kamen in den vergangenen Jahren beim Machen von Selfies ums Leben als durch Haiangriffe. Die Jagd nach dem perfekten Bild kann in gefährlichen Situationen zu sehr ablenken. So gaben auch 68 Prozent an, dass sie gar nicht mehr mitbekommen, was um sie herum passiert, wenn sie sich fotografieren. Besonders erschütternd: 66 Prozent schätzen, dass sie durch das nachträgliche Betrachten ihres Selfies erst sehen können, was sie erlebt haben. Ebenso finden 44 Prozent, dass das Erlebte erst dann toll war, wenn viele andere es liken.