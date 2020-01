Richard Lugner hat am Mittwoch im Lugner Kino bekannt gegeben, dass er am 20. Februar von Lindsey Vonn zum Wiener Opernball begleitet wird. Die 35-Jährige ist die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Wir waren bei der Pressekonferenz vor Ort und haben den Baumeister persönlich gefragt, was er von Vonn hält. „Sie ist eine tolle Frau und hat sogar Annemarie Moser-Pröll mit ihren Leistungen überholt. Außerdem kann sie Deutsch, was mir einiges erleichtert“, schwärmt Lugner.