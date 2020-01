Vielen Lesern gefällt diese Wahl, weil Lugner seinen Gast „endlich mal versteht“, Vonn eine „sympatische Frau ist“ und „eine tolle Bereicherung für den Opernball“ darstelle. Es sei auch an der Zeit gewesen, so meint etwa MH3008 augenzwinkernd: „Wenn nicht jetzt, Vonn dann?“ Sehr oft liest man auch, was für eine „tolle Werbung für Österreich“ Lugners Aufwand, den er jedes Jahr betreibt, darstelle.