So wünscht man sich am Ende des rund 100 Minuten langen Filmes, Downey Jr. und Regisseur Stephen Gaghan hätten aus der abenteuerlichen und berührenden Vorgeschichte von Dr. Dolittle, die am Anfang als kurze animierte Sequenz zu sehen ist, einen abendfüllenden Spielfilm gemacht. Stattdessen bekommt das Publikum Actionszenen wie jene, in der Dolittle die Verdauungsprobleme eines Drachen lösen muss - indem er mit seiner Hand Ritterrüstungen und sogar einen Dudelsack aus dem Hintern des geflügelten Fabelwesens holt ...



Kinostart von „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“: 30. Jänner!