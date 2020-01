British Airways streicht China-Direktflüge

Maßnahmen gegen die Verbreitung des tödlichen Virus gibt es auch bei der Fluglinie British Airways. Direktflüge von London nach Peking und Schanghai sind bis März eingestellt. AUA-Flüge finden planmäßig statt. VW-Mitarbeiter in Peking dürfen die nächsten 14 Tage von zu Hause aus arbeiten. Bis auf Weiteres gibt es auch an diesem Standort eine Reisesperre. Der japanische Autohersteller Toyota hat angesichts der Ausbreitung des Erregers in der Volksrepublik den Betrieb seiner Werke in dem Nachbarland für die nächsten Tage eingestellt.