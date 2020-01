Der 27-jähriger Pole aus Linz fuhr am Dienstagabend um 23.10 Uhr mit seinem Pkw in Linz auf der Industriezeile von der Schiffswerft kommend in Richtung Nebingerknoten. An der Kreuzung mit der Derfflingerstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und übersetzte die Kreuzung in gerader Richtung. Das Rotlicht leuchtete, da sich unmittelbar neben der besagten Kreuzung ein Bahnübergang befindet - auch dessen Lichtanlage leuchtete rot.