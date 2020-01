Unbelehrbar ist der Angeklagte (36): Immer wieder stieg der Pinzgauer in Hotels, Ferienwohnungen, Jagdhütten, Kellerabteile und sogar einen Stall ein - und nahm mit, was ihm gefiel: Ski, Skistöcke, Klettergurte, sogar zwei Euter-Injektionen. 25 Einbrüche und Diebstähle lastete ihm die Staatsanwaltschaft im Landesgericht an.