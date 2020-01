Es ist ein gegenseitiges Beschnuppern, wenngleich es schon so viele Verhandlungs- und Gesprächsrunden gegeben hat im Zuge der Koalitionsbildung. Türkis-Grün begeht seine erste Regierungsklausur. Und zwar am Mittwoch und am Donnerstag. Drei Wochen nach der Angelobung musste noch ein Teil der Regierung am Mittwochvormittag beim Bundespräsidenten antanzen zwecks erneuter Angelobung.