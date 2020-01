Hotel Krimmlerfälle - das Hotel in malerischer Alpenwelt

Naturliebhaber kehren seit mehr als hundert Jahren im Hotel Krimmlerfälle **** ein. Gastfreundschaft ist Tradition und wird im familiengeführten Hotel im malerischen Alpendorf Krimml richtig gelebt. Das Hotel ist ein zertifiziertes Allergiker-Hotel, dementsprechend tief und reizfrei ist der Schlaf, porentiefes Durchatmen in taufrischer Luft. Neben schönen Wohnräumen und dem Restaurant mit Terrassencafé erweitert der weitläufige Garten den Erlebnisraum Krimmlerfälle. Indoor und Outdoor-Pools, Saunen und Ruheräume fügen sich in die Hotelanlage ein.