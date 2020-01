Zwei Schafe haben sich am Dienstag in Radfeld in Tirol (Bezirk Kufstein) selbstständig gemacht und waren entlang der Inntalautobahn unterwegs. Sie spazierten zwischen Kundl und Kramsach neben der Autobahn auf dem Begleitweg in Richtung Bregenz, teilte die Asfinag am Mittwoch mit. Mitarbeiter des Straßenerhalters konnten die beiden entlaufenen Tiere wieder einfangen.