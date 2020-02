Und ich musste an eine alte Erzählung von Frederik Hetmann denken. Sie handelt von einem Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnt und seinen Freund in der Großstadt besucht. Mitten im Großstadtlärm meint der Indianer plötzlich: „Ich höre irgendwo eine Grille zirpen.“ Der Freund lacht und erklärt, dass es in der Stadt weder Grillen gebe, noch würde man im Straßenlärm ihr Geräusch hören. Der Indianer lässt sich jedoch nicht beirren, folgt dem Zirpen und findet tatsächlich an einer Hauswand von Efeu bedeckt eine große Grille. „Ihr Indianer habt eben einfach ein viel besseres Gehör“, sagt der Großstädter. „Unsinn“, erwidert sein Freund. „Ich werde dir das Gegenteil beweisen.“ Er nimmt eine kleine Münze aus seiner Tasche und wirft sie auf den Boden. Ein leises „Pling“ lässt sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr als zehn Meter entfernt stehen, drehen sich augenblicklich um und schauen in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört haben. „Siehst du mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen können oder nicht, liegt ausschließlich an der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Was du hörst, sagt mehr darüber aus wie du denkst, als was dich umgibt.“