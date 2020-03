In den ersten Monaten schlafen Neugeborene etwa 16 bis 20 Stunden am Tag. Dabei aber maximal drei bis vier Stunden am Stück, zwischendurch wachen die Kleinen immer wieder auf. Vor allem in der Nacht kann das für viele Eltern anstrengend sein. Wenn Ihr Baby unruhig schläft, kann das mehrere Ursachen haben.