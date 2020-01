Kult-Trio Frittenbude beehrt die Wiener Arena

Nach dem ausverkauften Gig im Flex im vergangenen Jahr sind sie am 8. Februar nun wieder in der Wiener Arena zu sehen. Mit im Gepäck haben sie mittlerweile Songs aus fünf Alben. Das letzte erschien im Februar 2019 und entstand während eines gemeinsamen Sommers im Studio. Der Titel „Rote Sonne“ kommt also nicht von ungefähr. Zu ihren Überzeugungen - DIY, Haltung beweisen und kein Applaus für scheisse - steht Frittenbude auch noch nach 13 Jahren.

Wer die unglaubliche Energie und Bühnenpräsenz der Band noch nicht live erlebt hat, hat jetzt die Chance dazu. City4U verlost nämlich 1x2 Tickets für das Konzert am 8. Februar in der Arena Wien.