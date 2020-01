Heidi Klums Suche nach „Germany‘s next Topmodel“ („GNTM“) geht am Donnerstag um 20.15 Uhr in eine neue Runde. Zum 15. Mal lässt Klum auf ProSieben weibliche Teenager umstylen, über Laufstege stöckeln und sie an exotischen Orten ablichten. Aus Österreich sind diesmal sechs Mädchen am Start.