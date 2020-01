Was darf man sich darunter vorstellen?

Ein wohnortnahes Angebot von speziell ausgebildeten Pflegekräften, das sich etwa in Deutschland, Dänemark und vor allem Finnland bewährt hat. Dieser Gesundheitsberuf kann zur Entlastung der Haus- und Landärzte beitragen, aber auch in der Primärversorgung einsetzbar sein. Blutdruck messen, Diabetes-Kontrolle, Medikamentenabgabe nach ärztlicher Verschreibung sind u. a. Aufgabengebiete, bzw. auch Unterstützung des Pflegeangebotes. Wir planen in dieser Legislaturperiode 500 Community Nurses zu installieren, die ersten 2021. Die Ausbildung startet im Herbst an der FH Oberösterreich.